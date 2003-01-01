В соседнем государстве всерьез начали говорить о необходимости восстановления отношений с Россией.

Экономика Финляндии сильнее других в Европе пострадала от разрыва с Россией. Об этом рассказал генеральный директор Центральной торговой палаты Юхо Ромакканиеми, которого цитирует финское издание Talouselämä.

По оценкам Центральной торговой палаты соседнего государства, Финляндия пострадала от экономических последствий войны сильнее всех европейских стран. Финский экспорт и экономика страны были исключительно зависимы от России, и внезапное прекращение торговли сразу же отразилось на повседневной жизни компаний.

По словам Ромакканиеми, военные действия между Россией и Украиной — это не только величайшая человеческая трагедия в Европе XXI века, но и серьезная угроза экономике и благополучию. Поэтому очень важно вернуть мир.

— Мир — это не только вопрос морали и политики безопасности, но и экономический вопрос. Стабильная экономическая среда — необходимое условие для инвестиций, роста и благополучия, — говорит Ромакканиеми. — Поэтому справедливый мир был бы особенно хорошей новостью для Финляндии. Стабилизация экономической обстановки вернула бы доверие, инвестиции и предсказуемость. Это именно то, в чём финская экономика и благосостояние сейчас остро нуждаются.