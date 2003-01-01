Реклама на сайте
Как стать директором магазина до 30 лет: истории успеха от молодых профессионалов из Карелии
19 августа, 18:35 Статьи
Кинотетрис
«Терминатор 2: Судный день»: кинолегенда оставляет человечеству считанные годы, но даёт надежду
15 августа, 16:25 Статьи
Кинотетрис
«На ярком солнце»: французский киношедевр с Аленом Делоном вновь покоряет мировой прокат
08 августа, 16:40 Статьи
Новости

В Финляндии признали, что экономика страны сильно пострадала от разрыва с Россией

00:10

Следователи смогли найти «брокера», который обокрал карельского пенсионера

21:15

Территориальный фонд ОМС в Карелии планирует увеличение доходов

20:00

Причал для круизных судов построит петербургский инвестор в поселке Салми в Карелии

19:00

В Петрозаводске два подростка пострадали в аварии на пешеходном переходе

18:10

В 2025 году в Карелии продолжается капремонт 14 школ

17:56

В Петрозаводске нашли подростков, причастных к серии ночных краж велосипедов

17:45

Кратковременный дождь: прогноз погоды в Карелии на 22 августа

17:20

Т2 развернула VoWiFi на федеральном уровне

16:54

Бастрыкин потребовал доклад о резонансной гибели карельских курсантов в 2014 году

16:35

В Петрозаводске установили новый светофор

16:15

В Карелии подвели предварительные итоги пожароопасного сезона

15:50

Комбинат «Славмо» начал выпускать «Рахту» с новым вкусом в удобной упаковке

15:39

В Карелии началась реконструкция дороги к новой амбулатории в Рабочеостровске

15:30

В Петрозаводске начали ремонт дороги у гипермаркета «Лента»

15:00

Доярка из Мегреги представит Карелию на конкурсе в Суздале

14:30

Полиция ищет петрозаводского «дрифтера»

14:00

По соседству с Карелией ребенок погиб при взрыве снаряда под костром

13:30

40 тысяч иностранных туристов посетили в прошлом году город Сортавала

13:00

«КСМ» поделилась свежим видео со строительной площадки детского сада в Сортавале

12:34

Петрозаводчанин стал и жертвой, и сообщником мошенников

12:30

Новый мессенджер Max станет обязательным для предустановки на новые смартфоны в России

12:15

В ходе СВО погиб молодой боец из Сегежского округа Вадим Малышев

11:50

Первый авиарейс из Петрозаводска в Махачкалу оказался полностью заполнен

11:35

Четыре человека пострадали в ДТП на трассе в Карелии

11:15

В Карелии ударили первые заморозки

10:50

С 1 сентября фельдшеры смогут заменять врачей

10:30

19-летний молодой человек обокрал магазин табачной продукции в Петрозаводске

10:00

В России расширили список болезней, с которыми нельзя управлять автомобилем

09:30

У жительницы Карелии конфисковали автомобиль из-за вредной привычки ее возлюбленного

09:00

Поезд в Карелию задержали из-за падения беспилотника

08:35

В Карелии выявили 114 нарушений правил пожарной безопасности

08:00

В Кондопожском районе избрали нового главу

07:40

Стоимость поездок до Костомукши увеличится

07:20

Подводный вулкан у побережья Орегона может извергнуться до конца года

07:00

В Мурманской области временно ограничили мобильный интернет

06:40

В Карибском море поймали первую в мире золотую акулу

00:10
В Финляндии признали, что экономика страны сильно пострадала от разрыва с Россией
Сегодня 00:10 Политика
В соседнем государстве всерьез начали говорить о необходимости восстановления отношений с Россией.

фото: Столица на Онего

Экономика Финляндии сильнее других в Европе пострадала от разрыва с Россией. Об этом рассказал генеральный директор Центральной торговой палаты Юхо Ромакканиеми, которого цитирует финское издание Talouselämä.

По оценкам Центральной торговой палаты соседнего государства, Финляндия пострадала от экономических последствий войны сильнее всех европейских стран. Финский экспорт и экономика страны были исключительно зависимы от России, и внезапное прекращение торговли сразу же отразилось на повседневной жизни компаний.
По словам Ромакканиеми, военные действия между Россией и Украиной — это не только величайшая человеческая трагедия в Европе XXI века, но и серьезная угроза экономике и благополучию. Поэтому очень важно вернуть мир.

— Мир — это не только вопрос морали и политики безопасности, но и экономический вопрос. Стабильная экономическая среда — необходимое условие для инвестиций, роста и благополучия, — говорит Ромакканиеми. — Поэтому справедливый мир был бы особенно хорошей новостью для Финляндии. Стабилизация экономической обстановки вернула бы доверие, инвестиции и предсказуемость. Это именно то, в чём финская экономика и благосостояние сейчас остро нуждаются.

