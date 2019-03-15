В Финляндии прогнозируют увеличение вдвое числа иноязычных граждан

В Вантаа самой большой группой будут выходцы из бывшего Советского Союза.

Граждан иностранного происхождения в столичном регионе станет в два раза больше к 2035 году, сообщает служба новостей Yle.

Сейчас в районе большого Хельсинки проживает чуть более 200 тысяч иноязычных. Согласно прогнозу, в 2035 году их будет около 440 тысяч. Доля иностранцев вырастет с 14 до 25 процентов.

В регион Хельсинки входят 14 муниципалитетов.

Согласно прогнозу, в Хельсинки и Эспоо самыми большими этническими группами будут выходцы из Ближнего Востока, Восточной Азии и Северной Африки.

В Вантаа, в свою очередь, самой большой языковой группой будут люди, чей родной язык русский или один из языков, использующихся на территории бывшего Советского Союза (за исключением языков стран Балтии).

Число выходцев из стран Балтии будет расти медленнее, чем раньше, и к 2035 году их будет проживать в регионе Хельсинки около 41 тысячи.