В Финляндии пройдет флешмоб за открытие границы с Россией

Сегодня, 1 сентября, в финском городе Лаппеенранта состоится флешмоб в поддержку открытия границы с Россией.

Участники акции символически «встанут в очередь» на 18 часов, чтобы выразить солидарность с теми, кто вынужден долго ждать на эстонском КПП «Нарва» для въезда в Россию после закрытия границы финскими властями.

Организатором мероприятия стал депутат городского совета Лаппеенранты Иван Девяткин. Он пояснил, что цель акции — привлечь внимание к проблемам людей, которые не могут попасть в Россию через альтернативные маршруты (Эстония, Турция, Норвегия) из-за их недоступности.

Участники флешмоба также подготовили обращение в городской совет с предложением рассмотреть возможность контролируемого открытия пункта пропуска «Нуйямаа» (со стороны России — «Брусничное»). Ранее Девяткин уже организовывал подобные акции, включая автопробег к закрытой границе, в котором участвовали около 200 человек и 90 автомобилей.

Напомним, граница между Финляндией и Россией была закрыта финскими властями в ноябре 2023 года из-за миграционного кризиса.

Как мы писали ранее, Финляндия за два года выдала только три разрешения для пересечения границы. Только одно из них — из России в Финляндию, два — в обратном направлении.