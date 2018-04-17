В Финляндии пытаются вывести секс-индустрию из подполья

Легализовать бордели предложили в соседней стране.

Молодежное отделение крупнейшей правительственной партии "Финляндский центр" призвало легализовать бордели, что, по замыслу депутатов, должно упорядочить эту сферу и защитить секс-работников, сообщает Yle.

Председатель молодежного отделения Йянне Каллунки заявил, что Финляндии необходимо вывести секс-индустрию из подполья. Именно отсутствие легализации является причиной преступлений, уверен депутат. Он считает, что закон должен защищать секс-работников, которые могли бы даже организовать свой профсоюз.

В финской НКО Pro-tukipiste, которая занимается проблемами секс-работников, приветствовали инициативу, назвав ее "смелой". При этом правозащитники настаивают, что легализация потребует существенного изменения законодательства. "Кто будет отвечать за безопасность таких учреждений – правительство или муниципалитеты?" – задается вопросом руководитель Pro-tukipiste Яана Кауппинен.

Вопрос о легализации проституции будет поднят на заседании партии "Центр".

Напомним, что проституция в Финляндии официально не запрещена, однако действует запрет на открытие борделей и сутенерство. Уголовно наказуемой в Суоми является и покупка секс-услуг.