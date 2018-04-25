В Финляндии ищут врачей, делающих мужское обрезание

Государственные больницы операцию по мужскому обрезанию не проводят.

Основной причиной возросшего спроса на услуги врачей, делающих мужское обрезание, является увеличение мусульманского населения в стране. Раньше за этой процедурой приверженцы ислама отправлялись в другие страны, пишет yle.

Частный медицинский центр Medfin пари лет назад занял нишу, до него пустовавшую. Врачи из Medfin начали делать операции по удалению крайней плоти у мальчиков и мужчин. На данный момент медицинский центр проводит порядка 100 подобных операций в год, несмотря на то, что эта услуга нигде не рекламируется.

Руководитель медицинской компании Валерия Данссон считает, что причиной спроса на эту услугу является увеличивающееся количество мигрантов.

"Если оба родителя мусульмане, приехавшие в Финляндию из другой страны, или, например, в смешанной семье один из родителей мусульманин, то они обычно хотят обрезать ребенка", - сказала Данссон. - Обычно очень тяжело найти место, где можно провести обрезание. Зачастую родители были вынуждены ехать за этим на родину или в Швецию, например".

Опрос, проведенный среди прихожан и имамов финских мечетей, подтверждает информацию врачей. В Финляндии врача, который согласился бы провести операцию, найти тяжело, и обычно мусульмане вынуждены прибегать к крайним мерам и отправляться на поиски необходимых услуг в другие страны, рассказала имам шиитской столичной общины Аббас Бахманпур.

"Большинство едут за границу, в Швецию, Данию или Англию, некоторые на Ближний Восток", - комментирует Бахманпур.

Мужское обрезание – довольно распространенный обычай по всему миру вне зависимости от религии. В Финляндии операция не запрещена законом, в отличие женского обрезания, но Союз врачей выступает против нее, и в государственных медицинских учреждениях обрезание не делают.