В Финляндии россияне стояли в очередь, чтобы проголосовать

За один час очередь из желающих отдать свой голос граждан России растянулась до входа на территорию посольства в Хельсински.

В день выборов, 18 марта, избирательные участки в посольстве России в Хельсинки, генконсульстве в Турку, консульстве в столице Аландских островов Маарианхамина и в канцеляции посольства в Лаппеенранта были открыты, как и в России, до восьми часов вечера, сообщила русская служба Yle. Нововведением на этих выборах стало досрочное выездное голосование в Котке, Хамине, Пори, Миккели, Савонлинне и Каяани.

На прошлых президентских выборах, в 2012 году в Финляндии свой голос отдали три тысячи граждан России. Тогда в здании российского посольства была небольшая очередь, однако на этот раз она была заметно длиннее. Еще в одиннадцать часов очередь ограничивалась вторым этажом, где в актовом зале проходило голосование, но уже спустя час она дошла до входа на территорию посольства на улице Техтаанкату.