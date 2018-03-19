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Новости. Общество
10:20, 19 Марта 2018
фото: Yle

В Финляндии россияне стояли в очередь, чтобы проголосовать

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За один час очередь из желающих отдать свой голос граждан России растянулась до входа на территорию посольства в Хельсински.

В день выборов, 18 марта, избирательные участки в посольстве России в Хельсинки, генконсульстве в Турку, консульстве в столице Аландских островов Маарианхамина и в канцеляции посольства в Лаппеенранта были открыты, как и в России, до восьми часов вечера, сообщила русская служба Yle. Нововведением на этих выборах стало досрочное выездное голосование в Котке, Хамине, Пори, Миккели, Савонлинне и Каяани.

На прошлых президентских выборах, в 2012 году в Финляндии свой голос отдали три тысячи граждан России. Тогда в здании российского посольства была небольшая очередь, однако на этот раз она была заметно длиннее. Еще в одиннадцать часов очередь ограничивалась вторым этажом, где в актовом зале проходило голосование, но уже спустя час она дошла до входа на территорию посольства на улице Техтаанкату.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-03-19 10:32:03
Боятся, что другой отберет квартиры, ещё тут оставленные.
David
2018-03-19 10:29:25
Жесть! Что там у них в голове??? И на фига надо было уезжать???
Гость
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