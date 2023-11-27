Реклама

В новом районе Петрозаводска «Talojarvi. Город у воды» сдают в эксплуатацию первый дом
27.11.2023 16:23
Авария в Петрозаводске попала в объектив видеорегистратора
27.11.2023 21:22

В Финляндии собрались сносить здание генконсульства России

Новости. Общество
18:20, 28 Ноября 2023
фото: © CC BY-SA 3.0 / Upp75

Новости партнеров

На месте здания бывшего генконсульства в Турку хотят построить детский сад.

Городской совет Турку согласовал решение о приобретении здания бывшего генконсульства России и возведении на его месте нового строения. Об этом во вторник, 28 ноября, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на финские СМИ.

Власти купят здание у его нынешнего владельца Senaatti-kiinteistot за 1,6 млн евро. Площадь земельного участка составляет 3500 «квадратов», а здание экс-консульства занимает 2000 «квадратов».

Вероятно, что на месте бывшего российского консульства построят детский сад. Горсовет Турку решил, что покупка будет совершена не дожидаясь рассмотрения возможных апелляций.

Летом 2023 года стало известно, что с 1 октября согласие на деятельность генерального консульства России в Турку отзовут. В итоге опустевшее строение досталось госорганизации Senaatti-kiinteistot, которая рассматривала возможность продажи здания.

Ранее разрешение на работу российского генконсульства в Турку было отозвано, а само здание было решено продать.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.11.2023, 17:55
В России прощаются с параллельным импортом автомобилей
25.11.2023, 20:30
Стало известно, что творится сейчас на последнем открытом погранпереходе в Финляндию
21.11.2023, 16:10
Стало известно, как будут работать пункты пропуска Вяртсиля, Люття и Суоперя в Карелии
22.11.2023, 06:40
Власти Финляндии отказались полностью закрывать границу с Россией
23.11.2023, 22:00
Строитель из России пропустил трансляцию розыгрыша лотереи, где он стал мультимиллионером
21.11.2023, 12:21
Специалисты назвали два города Карелии с самым высоким уровнем радиации

Чтиво

16.11.2023 09:08
Без политики
«Карелия Палп»: заинтересовывать профессией можно еще до школы
По данным Минпромторга РФ, дефицит кадров в лесопромышленном комплексе составляет порядка 12 тысяч человек.
«Мы не сидели, не плакали и не ждали смерти. Мы проживали свою жизнь»
03.11.2023 10:34
Как петрозаводчанин проехал всю Россию и основал глэмпинг
30.10.2023 21:45
архив чтиво

Медиа

Народные гуляния в Карельской столице
09.11.2023 10:56
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.