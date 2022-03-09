В Финляндии сообщили о замораживании сотрудничества с Россией в сфере высшего образования

При этом остается возможной подача заявлений на въезд в страну в качестве студента или исследователя, отметили в финском министерстве образования и культуры.
Финляндия замораживает сотрудничество с РФ в сфере высшего образования и науки. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на финское министерство образования и культуры.
«Министерство рекомендует институтам высшего образования Финляндии воздерживаться от всей кооперации с российскими организациями-партнерами в сфере высшего образования и науки», — говорится в сообщении.
Министерство указало, что «новые проекты не должны быть начаты, а имеющееся сотрудничество следует на время приостановить».
«Обработка новых инициатив, связанных с сотрудничеством между властями Финляндии, России и Белоруссии, тоже будет заморожена», — подчеркнуло министерство.
В ведомстве добавили также, что подача заявлений на въезд в Финляндию в качестве студента или исследователя «продолжает оставаться возможной, независимо от гражданства». Финляндия также приостановит сотрудничество с РФ и Белоруссией в рамках образовательных программ ЕС.
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