В Финляндии сообщили о замораживании сотрудничества с Россией в сфере высшего образования

При этом остается возможной подача заявлений на въезд в страну в качестве студента или исследователя, отметили в финском министерстве образования и культуры.

Финляндия замораживает сотрудничество с РФ в сфере высшего образования и науки. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на финское министерство образования и культуры.

«Министерство рекомендует институтам высшего образования Финляндии воздерживаться от всей кооперации с российскими организациями-партнерами в сфере высшего образования и науки», — говорится в сообщении.

Министерство указало, что «новые проекты не должны быть начаты, а имеющееся сотрудничество следует на время приостановить».

«Обработка новых инициатив, связанных с сотрудничеством между властями Финляндии, России и Белоруссии, тоже будет заморожена», — подчеркнуло министерство.

В ведомстве добавили также, что подача заявлений на въезд в Финляндию в качестве студента или исследователя «продолжает оставаться возможной, независимо от гражданства». Финляндия также приостановит сотрудничество с РФ и Белоруссией в рамках образовательных программ ЕС.