В Финляндии состоялся автопробег противников закрытия границы с Россией

Участники автопробега в городе Лаппеенранта вновь подняли вопрос об открытии границы.

Автопробег противников закрытия границы с РФ состоялся в городе Лаппеенранта на востоке Финляндии, сообщает издание Yle*. Участники на десятках автомобилей проехали по направлению к закрытому МАПП Нуйямаа недалеко от города Выборг.

Сами участники объясняли это соблюдением прав человека. Бывший научный сотрудник рассказал, что раньше постоянно ездил в Петрозаводск, Санкт-Петербург и Москву и хотел бы чаще видеться со старыми друзьями. У кого-то в России остались родственники, с которыми теперь сложно встречаться, кто-то объясняет, сколько денег теряет Восточная Финляндия без российских туристов.

По словам организаторов автопробега, цель его заключается в том, чтобы вызвать дискуссию о российско-финляндской границе. Они предлагают открыть хотя бы несколько КПП для людей по обе стороны границы.

Как уточнили организаторы, в сентябре в Лаппеенранте пройдёт ещё одна демонстрация против закрытия границы с Россией.

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