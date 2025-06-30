В Финляндии тестируют простой способ избежать цветения озер

Эвтрофикацию озёр по соседству с Карелией планируют остановить оригинальным способом.

Об эксперименте, который проводится на одном из небольших озёр в провинции Северное Саво, рассказали в издании Yle*. Специалисты задались целью снизить уровень эвтофикации озера - проще говоря, остановить размножение в нем сине-зеленых водорослей, вызывающих "цветение" воды в теплое время года.

На мелкое и, таким образом, особенно благоприятное для развитие водорослей озеро отправили самодельный плот с водными и прибрежными растениями. Это надо для увеличения конкуренции за питательные вещества в озере.

- Цель в том, чтобы для водорослей оставалось меньше питательных веществ и их цветение сократилось, - рассказала руководитель проекта Ассоциации по охране вод в Саво-Карелии Тиина Контио.

Ещё один плюс идеи, по словам Контио - легкость производства таких плотов. Их может собрать любой дачник, а на зиму плоты разбираются и вытаскиваются на берег.

* - включен в единый перечень запрещенных сайтов.