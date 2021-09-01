В Финляндии установят памятник бывшему президенту Мауно Койвисто

Покойный глава соседней страны воевал в Карелии, но выступал против возвращения утраченных финнами карельских территорий.

Открытие памятника приурочено к столетию со дня рождения самого известного финского политика времен распада СССР. Вековой юбилей бывшего главы государства Финляндия отметит в 2023 году, и к этой дате в Хельсинки воздвигнут монумент под названием Välittäjä – «Посредник». Собственно, Мауно Койвисто и был таким посредником между Западом и Востоком в период своего президентства с 1982 по 1994 годы, а с Карелией его связывала как военная, так и политическая биография.

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