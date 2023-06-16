В Финляндии ужесточают миграционную политику

Платить пособие будут не всем, а за нелегальное пребывание в стране можно будет попасть в тюрьму.

Программа нового правительства Финляндии подразумевает ужесточение миграционной политики. Об основных положениях, которые ее касаются, 16 июня сообщают финские СМИ.

Фонтанка.ру перечислила основные новшества:

Вид на жительство (ВНЖ) на основе работы истечет, если человек за три месяца не найдет новую работу. О прекращении трудовых отношений миграционную службу должен будет уведомить работодатель;

Плату за обучение в финских учебных заведениях пересмотрят, а те, кто имеет студенческий ВНЖ, не будут получать минимальное прожиточное пособие;

Постоянно живущие в Финляндии люди будут получать полное соцобеспечение, а иммигранты — ограниченное;

Квоту для беженцев планируют сократить с 1050 до 500 человек. Статус беженца будут предоставлять максимум на три года;

В будущем для получения постоянного ВНЖ потребуется шесть лет жить в Финляндии. После четырех лет проживания его могут выдать на основании высокого дохода (более 40 тысяч евро в год) или оконченного высшего образования и опыта работы;

В будущем для получения гражданства нужно будет жить в Финляндии восемь лет и сдать тест на гражданство и знание языка. Также правительство планирует вернуть требования к доходу при подаче заявления на гражданство;

За нелегальное пребывание в стране можно будет попасть в тюрьму. В целом программа направлена на ограничение прибытия беженцев, но должна способствовать трудовой миграции и интеграции в финское общество.