В Финляндии ужесточают миграционную политику

Платить пособие будут не всем, а за нелегальное пребывание в стране можно будет попасть в тюрьму.
Программа нового правительства Финляндии подразумевает ужесточение миграционной политики. Об основных положениях, которые ее касаются, 16 июня сообщают финские СМИ.
Фонтанка.ру перечислила основные новшества:
Вид на жительство (ВНЖ) на основе работы истечет, если человек за три месяца не найдет новую работу. О прекращении трудовых отношений миграционную службу должен будет уведомить работодатель;
Плату за обучение в финских учебных заведениях пересмотрят, а те, кто имеет студенческий ВНЖ, не будут получать минимальное прожиточное пособие;
Постоянно живущие в Финляндии люди будут получать полное соцобеспечение, а иммигранты — ограниченное;
Квоту для беженцев планируют сократить с 1050 до 500 человек. Статус беженца будут предоставлять максимум на три года;
В будущем для получения постоянного ВНЖ потребуется шесть лет жить в Финляндии. После четырех лет проживания его могут выдать на основании высокого дохода (более 40 тысяч евро в год) или оконченного высшего образования и опыта работы;
В будущем для получения гражданства нужно будет жить в Финляндии восемь лет и сдать тест на гражданство и знание языка. Также правительство планирует вернуть требования к доходу при подаче заявления на гражданство;
За нелегальное пребывание в стране можно будет попасть в тюрьму. В целом программа направлена на ограничение прибытия беженцев, но должна способствовать трудовой миграции и интеграции в финское общество.
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