В Финляндии вновь призвали власти открыть границу с Россией после Нового года

Об этом заявил ученый пограничных исследований.
Профессор пограничных исследований Университета Восточной Финляндии Юсси П. Лайне считает возможным открытие хотя бы одного из пограничных пунктов на границе Финляндии с Россией.
Об этом он заявил в интервью Hameen Sanomat (входит в медиахолдинг Uutissuomalainen).
Пограничные пункты на границе Финляндии с Россией закрыты уже год, и Лайне задаётся вопросом, чем сейчас оправдано закрытие границы.
По мнению Лайне, "контролируемое открытие границы было бы возможно, поскольку Финляндия приняла закон о пограничной безопасности".
Он отметил спокойную обстановку на границе и заявил, что пробное открытие хотя бы одного пункта пропуска могло бы состояться после Нового года, пишет Деловой Петербург.
Представители финского Александровского общества намерены в декабре вновь провести серию митингов с требованием к властям Финляндии открыть пункты пропуска для легальных путешественников. Они отмечают, что всё это время граница была открыта для грузовых поездов, которые продолжали ввозить в Суоми удобрения и прочее сырьё.
Новые митинги запланированы на 15 декабря в четырёх городах Финляндии — Хельсинки, Лахти, Тампере и Лаппенранте.
С требованием открыть границу выступили на митинге в Финляндии местные правозащитные организации. Они напомнили правительству о правах человека.
Ранее финские СМИ допускали, что открытие КПП в качестве эксперимента возможно зимой.
Но в Хельсинки заявляют, что не видят предпосылок для возобновления движения между двумя странами.
Депутат парламента Финляндии Киммо Кильюнен, высказавшийся в поддержку открытия границы с Россией, был вынужден извиняться за свои слова, а затем подал в отставку.
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