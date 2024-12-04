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В Финляндии вновь призвали власти открыть границу с Россией после Нового года
Сегодня 08:55

В Финляндии вновь призвали власти открыть границу с Россией после Нового года

Новости. Общество
08:55, 07 Декабря 2024
фото: © EPA/MAURITZ ANTIN

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Об этом заявил ученый пограничных исследований.

Профессор пограничных исследований Университета Восточной Финляндии Юсси П. Лайне считает возможным открытие хотя бы одного из пограничных пунктов на границе Финляндии с Россией.

Об этом он заявил в интервью Hameen Sanomat (входит в медиахолдинг Uutissuomalainen).

Пограничные пункты на границе Финляндии с Россией закрыты уже год, и Лайне задаётся вопросом, чем сейчас оправдано закрытие границы.

По мнению Лайне, "контролируемое открытие границы было бы возможно, поскольку Финляндия приняла закон о пограничной безопасности".

Он отметил спокойную обстановку на границе и заявил, что пробное открытие хотя бы одного пункта пропуска могло бы состояться после Нового года, пишет Деловой Петербург.

Представители финского Александровского общества намерены в декабре вновь провести серию митингов с требованием к властям Финляндии открыть пункты пропуска для легальных путешественников. Они отмечают, что всё это время граница была открыта для грузовых поездов, которые продолжали ввозить в Суоми удобрения и прочее сырьё.

Новые митинги запланированы на 15 декабря в четырёх городах Финляндии — Хельсинки, Лахти, Тампере и Лаппенранте.

С требованием открыть границу выступили на митинге в Финляндии местные правозащитные организации. Они напомнили правительству о правах человека.

Ранее финские СМИ допускали, что открытие КПП в качестве эксперимента возможно зимой.

Но в Хельсинки заявляют, что не видят предпосылок для возобновления движения между двумя странами.

Депутат парламента Финляндии Киммо Кильюнен, высказавшийся в поддержку открытия границы с Россией, был вынужден извиняться за свои слова, а затем подал в отставку.

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