В Финляндии выплачивают компенсации за побочные явления при вакцинации от ковида

Средний размер компенсации составляет около 2 тысяч евро.

Общее количество заявлений на получение компенсации за побочные явления при вакцинации от ковида достигло в Финляндии четырех сотен. Однако, как отмечает финская телерадиокорпорация Yle, выплачена такая компенсация лишь в 90 случаях. Ее средний размер составляет около 2 тысяч евро.

К числу побочных явлений вакцинации от коронавирусной инфекции в соседней стране относят сыпь, набухание лимфатических узлов и даже головную боль. Выплачивает компенсацию компания по страхованию фармацевтических рисков.

К настоящему времени в пятимиллионной Финляндии сделано уже 6,7 миллиона прививок от коронавируса. При этом в стране зафиксировано лишь шесть тяжелых случаев побочных явлений, связанных со свертываемостью крови.