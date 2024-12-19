В Финляндии заявили, что страна готова к долгосрочным войнам

Министр обороны Финляндии Хяккянен сказал, что страна будет укрепляться на случай войн.

"Мы укрепим способность Финляндии противостоять широкомасштабному воздействию, военному давлению и потенциальным крупномасштабным войнам, которые могут затянуться на годы", - приводятся слова Хяккянена в пресс-релизе ведомства к публикации обновленного оборонного доклада.

Минобороны Финляндии опубликовало первый с момента вступления страны в НАТО оборонный доклад. Россия в докладе оборонного ведомства снова названа якобы угрозой для безопасности Европы и Финляндии. РФ не раз заявляла, что никому не угрожает, и обращала внимание на беспрецедентную активность НАТО у западных границ.