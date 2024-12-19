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В Финляндии заявили, что страна готова к долгосрочным войнам

Новости. Общество
10:55, 21 Декабря 2024
фото: © EPA MAURITZ ANTIN

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Министр обороны Финляндии Хяккянен сказал, что страна будет укрепляться на случай войн.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что его страна будет укрепляться на случай возможных долгосрочных войн, пишет РИА Новости

"Мы укрепим способность Финляндии противостоять широкомасштабному воздействию, военному давлению и потенциальным крупномасштабным войнам, которые могут затянуться на годы", - приводятся слова Хяккянена в пресс-релизе ведомства к публикации обновленного оборонного доклада.

Минобороны Финляндии опубликовало первый с момента вступления страны в НАТО оборонный доклад. Россия в докладе оборонного ведомства снова названа якобы угрозой для безопасности Европы и Финляндии. РФ не раз заявляла, что никому не угрожает, и обращала внимание на беспрецедентную активность НАТО у западных границ.

"Финляндия продолжит поддерживать и развивать свой мощный оборонный потенциал в любых ситуациях, связанных с безопасностью. Это основа всего, что мы делаем, и мы не пойдем на компромисс в этом. В то же время оборона Финляндии является неотъемлемой частью коллективной обороны НАТО. Мы будем планировать, тренировать и готовить нашу оборону вместе с нашими союзниками", - добавил Хяккянен.

Финляндия присоединилась к Североатлантическому альянсу 4 апреля 2023 года. Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявлял, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, поскольку у границ Финляндии после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.

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