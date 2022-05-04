В Финляндии заявили о готовности к действиям России после подачи заявки на вступление в НАТО

Власти Финляндии разработали комплекс мер на случай возможных действий РФ в ответ на подачу Хельсинки заявки на вступление в НАТО.

Об этом в субботу в интервью британскому телеканалу Sky News заявила финский министр по делам Европы и управления собственностью Тютти Туппурайнен, пишет ТАСС.

«Это (вступление в НАТО — прим. ТАСС) наш собственный выбор, он не направлен против кого бы то ни было. НАТО — оборонительный альянс, нашей целью было обзавестись большим числом партнеров в сфере безопасности. У нас есть сосед, который способен действовать в безжалостной манере», — сказала она.

Туппурайнен отметила, что Финляндия «готова к любым неприятным действиям» со стороны РФ. «У нас нет никакой паники, мы не боимся. Мы готовимся к любому виду действий. Это наш выбор, мы не должны ограничивать для себя пространство для маневра ввиду угроз», — добавила министр.

Комментируя высказывания президента РФ Владимира Путина о том, что отказ Финляндии от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, Туппурайнен утверждала, что Хельсинки «никому не позволит диктовать себе решения».

«Финляндия — это суверенная страна, как и Украина. У нас есть право принимать самостоятельные решения, это базовый принцип ОБСЕ», — подчеркнула она.

Как сообщила в субботу пресс-служба Кремля, Путин в телефонном разговоре с президентом Финляндии Саули Ниинистё назвал возможный отказ Финляндии от традиционной политики военного нейтралитета ошибочным, поскольку никаких угроз ее безопасности нет. Такое изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые на протяжении многих лет выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер, подчеркнули в пресс-службе.

В начале апреля активизировалась дискуссия относительно вступления Финляндии в НАТО. Основные члены альянса поддержали такую идею. Большинство членов парламента Финляндии высказались в пользу присоединения. В свою очередь в МИД РФ отметили, что Москва будет вынуждена предпринять ответные шаги военно-технического характера для купирования угроз своей национальной безопасности.