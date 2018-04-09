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Новости. Общество
17:20, 09 Апреля 2018

В Финляндии завершен сезон шипованной резины

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На шипах после 9 апреля теоретически ездить нельзя, но есть исключения.

В Финляндии завершается период, когда автомобилистам разрешено использовать шипованные шины, сообщает "Фонтанка". В этом году на шипах по дорогам Суоми можно ездить до 9 апреля. Однако есть и исключения.

"Зимой 2017/18 года шипованные шины разрешены с 1 ноября по 9 апреля. Кроме того, границы этого периода могут быть превышены: в Финляндии можно использовать покрышки с шипами, если того требуют погодные и дорожные условия, – рассказали в Пограничной охране. – Если автомобилист предполагает, что ему придется ехать по льду или снегу, то шипованные шины разрешаются и после 9 апреля".

Как правило, шипованную резину в Финляндии разрешается использовать с 1 ноября по конец марта или по первый понедельник через неделю после лютеранской Пасхи, если она позже 31 марта. Зимние покрышки (M+S, MS или M&S) обязательны с декабря по февраль, на нешипованных шинах можно ездить круглый год.

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Комментарии

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sherhan2
2018-04-09 18:38:42
А у нас сезон дорог завершен.
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