В Финляндию завезли первых в этом году гастарбайтеров из Украины

Потребность финских фермеров в сезонных работниках оценивается в 10-60 тысяч человек.

В Финляндию прибыли первые в нынешнем году сезонные работники из Украины. Они будут трудится на местных фермах, которые в весенний и летний период испытывают острую нехватку рабочих рук, особенно во время сбора урожая клубники.

Как отмечает Yle, потребность финских фермеров в сезонных работниках оценивается в 10-60 тысяч человек. Гастарбайтеров из Украины завозят в Финляндию чартерными рейсами. Перед началом работ украинских граждан ждет жесткая проверка на коронавирус. Первый тест они проходят еще у себя на родине. Его проводят максимум за три дня до вылета. В аэропорту Финляндии прибывающих тестируют еще раз, после чего на ферме украинские гастарбайтеры проходят тест в третий раз. В промежутке между тестированиями сезонные работники живут в изолированных помещениях.