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В Финляндию завезли первых в этом году гастарбайтеров из Украины

Новости. Экономика
17:01, 07 Апреля 2021
фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив
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Потребность финских фермеров в сезонных работниках оценивается в 10-60 тысяч человек.

В Финляндию прибыли первые в нынешнем году сезонные работники из Украины. Они будут трудится на местных фермах, которые в весенний и летний период испытывают острую нехватку рабочих рук, особенно во время сбора урожая клубники.

Как отмечает Yle, потребность финских фермеров в сезонных работниках оценивается в 10-60 тысяч человек. Гастарбайтеров из Украины завозят в Финляндию чартерными рейсами. Перед началом работ украинских граждан ждет жесткая проверка на коронавирус. Первый тест они проходят еще у себя на родине. Его проводят максимум за три дня до вылета. В аэропорту Финляндии прибывающих тестируют еще раз, после чего на ферме украинские гастарбайтеры проходят тест в третий раз. В промежутке между тестированиями сезонные работники живут в изолированных помещениях.  

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Mike
2021-04-07 19:58:55
Насильно?)))
врунофф
2021-04-07 18:28:22
Не хочут нэзалэжную от оккупантов защищать. Клубника вкусней.
ромео
2021-04-07 17:18:29
зрада, аж в дупе пече
театральный критик
2021-04-07 17:13:55
Ключевое слово завезли :)
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