В Фонде «Защитники Отечества» рассказали, как помогают в поиске без вести пропавших бойцов СВО

О процедуре рассказала социальный координатор филиала фонда в эфире «ЦУР объясняет».

Карельский филиал фонда «Защитники Отечества» продолжает комплексную адресную помощь демобилизованным ветеранам СВО и семьям погибших.

Еще одно направление работы фонда — оказание помощи в поиске без вести пропавших бойцов. В региональном филиале фонда организован прием родственников без вести пропавших на СВО военнослужащих: ведется забор генетического материала (буккального эпителия), заполнение розыскных карт для поиска. Об этом в эфире «ЦУР объясняет» рассказала социальный координатор фонда Татьяна Матюхина.

— Если с момента, как военнослужащий выходил с вами на связь в последний раз, прошло более месяца, вы можете обратиться в филиал фонда «Защитники Отечества». Не имеет значения, пришло ли вам извещение о том, что боец объявлен без вести пропавшим или без вести отсутствующим, или подтверждение от воинской части, что боец пропал без вести. Сдача ДНК для поиска пропавших военнослужащих проводится бесплатно. Родственникам не нужно платить за сам забор материала или оформление документов — процедура доступна каждому, кто обращается в филиал фонда, — пояснила Татьяна Матюхина.

Сдать ДНК можно во всех районах республики через социальных координаторов карельского филиала фонда. Место дежурства социального координатора в районе можно узнать по номеру телефона 8 (8142) 44-53-10. Кроме того, сдать ДНК можно в другом регионе. В таком случае адрес прописки разыскиваемого военнослужащего не имеет значения. Филиалы фонда «Защитники Отечества» работают во всех регионах России. Узнать адрес можно на сайте фонда — fzo.gov.ru.

Как только ДНК получено, а розыскная карта заполнена, материалы ДНК передаются представителям Военно-следственного отдела Военного следственного управления Следственного комитета России. Выявление генома из ДНК может занимать до двух месяцев, после чего он перенаправляется в Ростов, в Центр приема, обработки и отправки погибших. В этот же момент сканируются розыскные карты и перенаправляются в Ростов.

— Данная база используется при необходимости идентификации бойцов. В случае наличия совпадения с родственниками в рамках заявления на поиск без вести пропавшего военнослужащего по указанным контактам оперативно связываются, — сказала социальный координатор фонда.

Специалист фонда также отметил, что обращение в Фонд — это безопасный, бесплатный и официальный путь в поиске пропавшего без вести родственника. Здесь специалисты помогут оформить документы, собрать необходимую информацию, при необходимости — сдать генетический материал, и будут сопровождать поиск до получения результатов. Это реальная помощь, основанная на профессионализме и поддержке государства.