В фонде «Защитники Отечества» рассказали о работе социальных координаторов

Среди социальных координаторов фонда более 1000 ветеранов и членов семей участников СВО

По итогам 2025 года число социальных координаторов фонда «Защитники Отечества» превысило 4400 человек по всей стране. Более 1000 из них – ветераны специальной военной операции и члены семей защитников.

«Социальные координаторы – это душа нашего фонда. В филиалах по всей стране трудятся люди сопереживающие, вовлеченные и самоотверженные. Им не все равно, и они всегда готовы прийти на помощь нашим героям. Четверть социальных координаторов – это защитники и их родные: матери, отцы, жены, сестры, дочери. Они как никто другой понимают, какие вопросы возникают у наших героев и членов их семей, как их оперативно решить», – отметила статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.Социальные координаторы сопровождают ветеранов СВО и членов семей погибших героев по всем вопросам. В частности, содействуют в получении бесплатной психологической и юридической помощи, помогают оформить удостоверение ветерана боевых действий, положенные льготы и выплаты, получить технические средства реабилитации, высокотехнологичную медицинскую помощь и санаторно-курортное лечение, а также занимаются вопросами обучения, переобучения, трудоустройства. Кроме того, сотрудники вовлекают защитников в занятия физкультурой и спортом, патриотическое воспитание детей и молодежи, общественные проекты.



В карельском филиале фонда «Защитники Отечества» работают сотрудники, которые не понаслышке знают, что значит ждать родного человека, защищающего интересы страны. В Пудожском и Медвежьегорском районах социальными координаторами трудятся Вера Кушникова и Юлия Панфилова, чьи супруги сегодня выполняют задачи СВО.



Муж Юлии Панфиловой подписал контракт в январе 2024 года. Он добровольно отправился на службу по воле души. Во время выполнения боевых задач получил ранение, прошел длительное восстановление и сейчас продолжает служить.



«Мне важно помогать людям и находить решения сложных жизненных ситуаций. Как жене ветерана боевых действий, участника СВО, мне хорошо знакомы трудности, с которыми сталкиваются семьи наших бойцов. Сегодня участники СВО и их близкие особенно нуждаются в поддержке, и только совместными усилиями можно добиться реальных изменений», — отмечает Юлия Панфилова.С первых дней работы фонда в Медвежьегорском районе трудится социальный координатор Вера Кушникова. Ее супруг Евгений был призван на службу в сентябре 2022 года.



«Мы с мужем делаем общее дело — строим лучшее будущее для наших детей. Он на передовой отстаивает интересы нашей Родины, а я помогаю вернувшимся ветеранам и семьям погибших бойцов. Я чувствую, что тем самым поддерживаю и своего мужа. Это моя внутренняя мотивация, которая придает силы работать дальше», — делится Вера Кушникова.Среди сотрудников филиала есть и те, кто потерял близких, защищая страну. Социальный координатор из Питкярантского округа Олеся Бошакова потеряла родного брата, погибшего в ходе боев в Артемовске, ДНР. Сегодня она помогает семьям, столкнувшимся с утратой, и занимается сохранением памяти о героях, среди которых и ее брат.

«Потеряв брата, участвовавшего в СВО, я особенно остро поняла, насколько важна поддержка. Работа в филиале фонда стала для меня не просто профессией, а смыслом. Помогая людям, пережившим такую же утрату, я стараюсь хоть немного облегчить их путь», — говорит Олеся Бошакова.Обязательным условием назначения на должность социального координатора является прохождение программы обучения в РАНХиГС, которая актуализируется по мере изменения законодательства или расширения полномочий фонда. После выхода на работу в филиал каждому сотруднику назначают наставника, который сопровождает его в течение трех месяцев. Также для каждого нового сотрудника составляют индивидуальный план развития.



Социальные координаторы фонда работают в каждом районе Карелии. Узнать контакты можно здесь.