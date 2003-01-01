В фонде «Защитники Отечества» рассказали об адаптации ветеранов СВО

Предоставление средств реабилитации, адаптацию жилья, санаторно-курортное лечение обсудили в прямом эфире «ЦУР объясняет»

Карельский филиал фонда «Защитники Отечества» продолжает оказывать помощь уволенным с военной службы ветеранам СВО. Первый заместитель руководителя филиала фонда «Защитники Отечества» в Республике Карелия Вера Фесенко рассказала о комплексной поддержке и адаптации ветеранов с инвалидностью в прямом эфире «ЦУР объясняет». Например, фонд обеспечивает подопечных техническими средствами реабилитации, которые не входят в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг.

«Сейчас у ветеранов есть возможность получить специализированные протезы и кресло-коляски для занятий спортом, кресло коляски с дополнительными функциям (шагающие, повышенной проходимости), вертикализаторы, тренажеры для реабилитации и устройства для инвалидов по зрению и слуху. Также фонд может осуществить доплату к стоимости электронного сертификата на приобретение необходимого технического средства реабилитации. Сейчас получить доплату можно на протезы, кресло коляски и слуховые аппараты», — рассказала Вера Фесенко.

Фонд также помогает ветеранам в адаптации жилых помещений. ️Это позволяет улучшить качество жизни и сделать быт более комфортным с учетом индивидуальных потребностей. Квартиры оснащают в соответствии с запросом ветерана. Вера Фесенко отметила, что сейчас в услугу входит 83 наименования: специализированное рабочее место, реконструкция санузла, адаптированная кухня, система «умный дом», адаптированный дверной блок, пандусы и прочее.

«Специальные комиссии проводят обследование жилых помещений инвалидов и общего имущества многоквартирных домов, где они проживают. На основании решения экспертного совета фонда „Защитники Отечества“ проводится индивидуальная адаптация жилья — как в частных, так и в многоквартирных домах», — пояснила специалист фонда.

Еще один важный аспект восстановления ветеранов — санаторно-курортное лечение. Фонд «Защитники Отечества» помогает в организации санаторно-курортного лечения, которое можно проходить один раз в год. Для ветеранов из Карелии доступно пять специализированных центров Соцфонда России: Реабилитационный и учебный центр в Подмосковье, реабилитационные центры «Вольгинский», «Волгоград», «Тараскуль» и «Кристалл». Эти учреждения предлагают комплекс восстановительных процедур, направленных на укрепление здоровья и улучшение качества жизни защитников.

Обратиться в карельский филиал фонда можно по адресу г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д. 1. Также социальные координаторы фонда работают в каждом районе республики. Общий телефон для связи: 8 (8142) 44-53-10.