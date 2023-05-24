В ФСБ сообщили о пресечении теракта на атомной станции в соседнем с Карелией регионе

Объявлено о попытке подрыва высокосольтных линий на Ленинградской АЭС.

Как сообщает «Фонтанка.ру», ФСБ 25 мая объявила о пресечении украинских диверсий на двух российских атомных электростанциях, в том числе под Петербургом, перед 9 мая.

В канун празднования 78-й годовщины Победы диверсионно-террористическая группа службы внешней разведки Украины предприняла попытку подрыва более 30 опор высоковольтных линий электропередачи Ленинградской и Калининской АЭС, сообщает ТАСС со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.

«Террористам удалось подорвать одну и заминировать четыре опоры ЛЭП Ленинградской АЭС и заложить самодельные взрывные устройства под семь опор ЛЭП Калининской АЭС в Тверской области», — отмечается в публикации.

Задержаны два участника группы, а также двое россиян — их пособники. Их, по информации ФСБ, завербовали в сентябре 2022 года. После этого они прошли подготовку в специальных лагерях в Николаевской и Киевской областях Украины, через Польшу переправились в Белоруссию, а оттуда — в Россию через Псковскую область.