В ГАИ Карелии водителей предупредили об ухудшении дорожных условий в выходные

В ближайшие дни в Карелии ожидаются дожди разной интенсивности.
Водителей и пешеходов Карелии предупредили о дождливых выходных. Госавтоинспекция рекомендует водителям быть особенно осторожными — выбирать безопасную скорость, увеличить дистанцию и избегать резких маневров.
Пешеходам советуют быть внимательнее при переходе дороги — зонты и капюшоны могут ограничивать обзор. Перед выходом на проезжую часть нужно обязательно остановиться и убедиться в безопасности.
