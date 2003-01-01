Реклама на сайте
Кинотетрис
«На ярком солнце»: французский киношедевр с Аленом Делоном вновь покоряет мировой прокат
08 августа, 16:40 Статьи
Тема недели
Фабрика Скандия: как карельская мебель вышла на цифровой уровень
08 августа, 13:08 Статьи
Обществоведение
Жильцы восьми девятиэтажек в Костомукше несколько месяцев живут без лифтов
07 августа, 11:40 Статьи
Новости

Искал хорошие снасти для хобби: в Питкяранте подросток украл рыболовное снаряжение

14:30

В Мурманской области временно ограничили мобильный интернет

14:05

В ГАИ Карелии водителей предупредили об ухудшении дорожных условий в выходные

13:40

На севере Карелии КамАЗ пробил две размёточные машины и залил дорогу краской

13:20

Ларек скандального «Сеньора Помидора» снесут на Древлянке в Петрозаводске

13:00

Онлайн удобнее: «ТНС энерго Карелия» информирует о возможностях взаимодействия

12:56

Пьяный рецидивист украл рабочий телефон из магазина

12:50

В Волгоградской области жестоко убили судью родом из Карелии

12:30

Профессор ПетрГУ удостоен ордена Почёта за выдающийся вклад в развитие науки

12:10

Трактористка из Карелии Ирина Косякина стала «Королевой плуга» на чемпионате России по пахоте

11:50

При пожаре в Пряжинском районе погибла собака

11:25

Летом Сортавальская больница приняла 250 иногородних пациентов

11:10

В Петрозаводске произошло 35 ДТП с участием пешеходов

10:55

Компания «КСМ» поделилась видео о ходе строительство жилого дома под расселение в Беломорске.

10:43

Карелия получит 5,2 млрд на расселение аварийного жилья

10:40

В Калевальском районе выбрали нового главу администрации

10:30

Новые открытия российских ученых позволяют дополнить «Повесть временных лет»

10:10

Порядка 4 тысяч тонн отсева потребовалось для тушения пожара на полигоне ТБО в Медвежьегорском районе

09:50

В Карелии начали готовить к ремонту дорогу, которую не обновляли 30 лет

09:25

В Петрозаводске запустили новый автобусный маршрут №18

09:00

Проверка выявила нарушения в организации работы карельских лесных пожарных

08:30

Учёные возобновили исследования уникального лесного массива на севере Карелии

08:00

Карелия признана лучшим местом для сбора грибов в России

07:40

В Карелии резко подешевели овощи

07:20

На юге Карелии простились с погибшим на СВО земляком

07:00

«Осень пойдет в наступление»: синоптики рассказали, какая погода ждёт Карелию через неделю

06:40

Врач раскрыла миф о «правиле трех секунд»

00:10

Россия уступила Казахстану по ВВП на душу населения

22:00

Российские автомобили собрались производить в Киргизии

20:30

Мотоцикл разбился в аварии возле Петрозаводска

20:10

В Карелии поисковики подняли останки 130 бойцов Красной армии

18:00

В центре Петрозаводска временно ограничат движение

17:30

Ясное небо и до +26 °C ожидается в Карелии 15 августа

17:00

Почти на 12 млн рублей пополнился бюджет Петрозаводска благодаря туристическому налогу

16:50

Автомобиль перевернулся после жесткого столкновения в Петрозаводске

16:30

24 тысячи нетрудоспособных жителей Карелии автоматически получили доплату на уход

16:10

В Карелии потушены все лесные пожары

15:50

Строительство престижного дома «Аристократ» завершается в центре Петрозаводска

15:41

Начальника спасательной службы в Карелии оштрафовали за незаконный прием на работу экс-полицейского

15:25

Карелия получит дополнительную финансовую поддержку от Минфина России

15:00

Бастрыкин поручил разобраться, почему в Сегеже семью не переселили из аварийного дома

14:45

В центре Петрозаводска подростки взломали и подожгли «Жигули»

14:20

«Ударил и понял, что она не дышит»: житель Карелии показал, как убил возлюбленную

14:00

В Карелии выставили на торги летное поле

13:35

Карьер «Шокшинский кварцит» соответствует требованиям экологического законодательства — показали результаты регулярных независимых исследований

13:26

В Петрозаводске запустят новый троллейбусный маршрут

13:15

В аварии в Петрозаводске пострадал водитель самоката

13:00

В Петрозаводске и Кеми простятся с убитым на улице музыкантом

12:40

Пулемет Дегтярева за 50 тысяч: петрозаводчане попались на продаже раритета

12:20

В гаражном кооперативе в Ленинградской области нашли тела трех мужчин

11:50

В Петрозаводске сбили 70-летнего пенсионера

11:30

В Карелии за сутки произошло шесть пожаров

11:15

Продвижение ресурсов: SEO компания поможет

11:09

Новый пешеходный бульвар появится в Петрозаводске

11:05

В Петрозаводске прошла противоаварийная тренировка коммунальных служб

11:00

В Карелии выпал первый снег

10:50

Названы основные признаки повышенного холестерина

10:30

Мошенникам не удалось украсть у пенсионерки более 5 миллионов рублей

10:15

В Петрозаводске бассейн «Акватика» возобновил работу после аварии

09:50

В Петрозаводске ушла из жизни известный врач и преподаватель

09:25

Билайн запустил «план б. – kids»: безопасную платформу с нейросетями и игровой валютой для детей

09:25

В карельском поселке сгорел деревянный дом

09:00

В Карелии два человека утонули при странных обстоятельствах

08:40

«Я опечален этим видом»: известный фотограф высказался по поводу неудачного расположения ларьков на Онежской набережной

08:20

Крупная собака без намордника напала на жительницу Петрозаводска

08:00

Петрозаводчан приглашают посетить танцевальную зарядку на Онежской набережной

07:40

В столице Карелии на месяц ограничат проезд по улице Калинина

07:20

Петрозаводскую бизнесвумен оштрафовали за торговлю ветпрепаратами без лицензии

07:00

Эксперты назвали самые массовые сферы труда в Карелии

06:40

На улице Машезерской в Петрозаводске горит жилой дом

00:10
В ГАИ Карелии водителей предупредили об ухудшении дорожных условий в выходные
Сегодня 13:40 Политика
Поделиться

В ближайшие дни в Карелии ожидаются дожди разной интенсивности.

фото: © ГАИ Карелии

Водителей и пешеходов Карелии предупредили о дождливых выходных. Госавтоинспекция рекомендует водителям быть особенно осторожными — выбирать безопасную скорость, увеличить дистанцию и избегать резких маневров.

Пешеходам советуют быть внимательнее при переходе дороги — зонты и капюшоны могут ограничивать обзор. Перед выходом на проезжую часть нужно обязательно остановиться и убедиться в безопасности. 

Напомним, ранее синоптики рассказали, какая погода ждёт Карелию через неделю – когда заметно похолодает.

Обсудить (0) в ленту
Масштабный праздник спорта «Ночь физкультурника» прошел в Петрозаводске
Июльская жара в Петрозаводске
Жара, великолепные музыканты и благодарные зрители - как проходил Музыкальный фестиваль "Ruskeala Symphony"
Онежские петроглифы - красота природы и уникальное культурное наследние Карелии
Искал хорошие снасти для хобби: в Питкяранте подросток украл рыболовное снаряжение
14:30 Криминал
В Мурманской области временно ограничили мобильный интернет
14:05 Общество
В ГАИ Карелии водителей предупредили об ухудшении дорожных условий в выходные
13:40 Политика
На севере Карелии КамАЗ пробил две размёточные машины и залил дорогу краской
13:20 Дорожная хроника
Ларек скандального «Сеньора Помидора» снесут на Древлянке в Петрозаводске
13:00 Общество
Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение