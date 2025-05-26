В ГАИ нашли водителей электросамокатов, которые едва не сбили пешеходов в центре Петрозаводска

На инцидент обратили внимание в СМИ. После чего началась проверка.

Двое водителей электросамокатов проехали по проспекту Ленина с нарушением правил дорожного движения. Видео разместили 21 мая в паблике "Подслушано у водителей ПТЗ и Карелии".

Произошло это на оживленном перекрестке проспекта Ленина и улицы Кирова. Видно, что двое молодых людей проехали по дороге на красный сигнал светофора, не обращая внимания на пешеходов.

Госавтоинспекция Петрозаводска совместно с представителями в городе ООО "ЮрентБайк.ру" провели проверку.

«Нарушителями оказались гости карельской столицы, молодые люди 22 и 24 лет, в отношении них приняты меры административного воздействия», - рассказали в ГАИ города.

Ранее дети едва не попали под троллейбус, катаясь на электросамокате по проезжей части на Зареке, в районе улицы Луначарского.

В Гаи отметили, что продолжат мониторинг СМИ на предмет публикаций о подобных нарушениях во взаимодействии с сервисами аренды электротранспорта.