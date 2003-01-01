РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Кинотетрис
«Иллюзия обмана 3»: операция «Экспроприация», или новые приключения фокусников-разоблачителей
14 ноября, 17:00 Статьи
Тема недели
Аварийное жилье, мусор, антиалкогольная кампания: депутаты Заксобрания задали острые вопросы главе Карелии
14 ноября, 10:20 Статьи
Тема недели
Новые реалии, помощь муниципалитетам, ремонт дорог: проект будущего бюджета Карелии прошел публичные слушания
12 ноября, 09:23 Статьи
Новости

В ГАИ Петрозаводска напомнили, как вести себя на дорогах в сумерках

00:10

Александр Бастрыкин потребовал повторный доклад по делу об ударе током подростка в Карелии

22:13

Автомобиль вылетел в кювет в Пудожском районе

21:01

Лес загорелся в Прионежском районе

19:11

В МЧС Карелии предупредили о сильном ветре

18:04

Крушение истребителя Су-30 в Карелии расследует специальная комиссия Минобороны

17:31

Три гаража и автомобиль полыхали в Карелии

17:03

Элиссан Шандалович провел прием граждан в Петрозаводске

16:02

Сгорел «Ботный дом». Основное здание музея «Полярный Одиссей» в Петрозаводске не пострадало

15:21

С начала года в Карелии произошло 32 ДТП с участием детей-пассажиров

15:04

Молодой петрозаводчанин перевёл аферистам почти 600 тысяч рублей

14:01

Глава Карелии поддержал идеи жителей Костомукши по благоустройству города

13:10

Следком начал проверку гибели 18-летнего юноши, чьё тело нашли на дне канала в Кондопоге

12:11

Житель Кеми похитил инструменты рабочих во время капремонта дома

11:31

Одно из зданий музея «Полярный Одиссей» сгорело в Петрозаводске

10:51

Один человек погиб на пожаре в Карелии

10:31

В Карелии выросло число ДТП с участием пешеходов

10:01

Житель Карелии получил серьёзные ожоги на пожаре

09:31

Карельские трассы — в состоянии «катка»: водители предупреждают

09:00

Житель Кондопожского района осужден на 6 лет за преступления против несовершеннолетних

08:40

Врач предупредила об опасности хождения без шапки зимой

08:20

Пять золотых медалей: петрозаводские дзюдоисты триумфально выступили на первенстве в Костомукше

08:00

Экономист спрогнозировал снижение цен на электронику в России

00:10
В ГАИ Петрозаводска напомнили, как вести себя на дорогах в сумерках
Сегодня 00:10 Общество
Поделиться

В сумерках и ночью видимость для водителя снижается в 5-10 раз, добавили в ведомстве.

фото: © ГАИ Петрозаводска

Вечерами темнеет все раньше, Возвращение с работы, посещение тренировок, прогулки с собаками — сейчас все это все происходит в темное время суток. Пасмурная и дождливая погода только усугубляет ситуацию, отметили в Госавтоинспекции.

Пешеход в темной одежде без световозвращателей становится заметен всего за 25-30 метров, чего недостаточно для остановки даже на небольшой скорости. Со световозвращателями это расстояние увеличивается до 150-400 метров.

В Госавтоинспекции напомнили о главном правиле: «Увидеть и быть увиденным».

— Сделайте себя заметным. Это самый эффективный способ обезопасить себя. Световозвращатель — ваш главный союзник: Обязательный минимум: С обеих сторон (правая и левая) на одежде, рюкзаке, сумке. Оптимально: На движущихся частях тела — на запястьях, над щиколотками, на обуви. Это помогает водителю сразу распознать движение человека. Чем больше, тем лучше: Используйте несколько фликеров разной формы (наклейки, брелоки, браслеты, повязки).

— Переходите только по пешеходному переходу. И лучше всего — регулируемому. Но даже на «зебре» не забывайте смотреть по сторонам. Убеждайтесь в безопасности. Перед выходом на проезжую часть остановитесь, посмотрите налево, затем направо и еще раз налево. Убедитесь, что все автомобили остановились и пропускают.

— Установите зрительный контакт с водителем. Это самый надежный способ понять, что вас действительно увидели. Не начинайте движение, пока не убедитесь, что водитель вас заметил и снижает скорость.
— Переходите, а не перебегайте. Идите спокойным, уверенным шагом, но без промедления. Не меняйте траекторию резко.
— Снимите капюшон и наушники. Капюшон ограничивает боковое зрение, а музыка в наушниках не позволяет услышать приближающийся автомобиль или сигнал клаксона.
Не пользуйтесь смартфоном при переходе дороги. Это отвлекает внимание.
— Будьте предсказуемы. Не выходите на дорогу из-за препятствий (припаркованных машин, кустов, сугробов, углов зданий). Водитель может вас не увидеть.
Особенная осторожность на неосвещенных участках. На трассах, загородных дорогах и в плохо освещенных районах города правило «быть заметным» работает на 100%.

Ранее мы рассказывали, что в Карелии выросло число ДТП с участием пешеходов. 

Обсудить (0) в ленту
РЕКЛАМА
Квартиру в «Talojarvi» можно купить по минимальной фиксированной цене
Приглашаем экспортеров на мастер-класс с представителем Карельской таможни
Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.
Подписывайтесь на наш Дзен!
Подписаться

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение