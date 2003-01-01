В ГАИ Петрозаводска напомнили, как вести себя на дорогах в сумерках

В сумерках и ночью видимость для водителя снижается в 5-10 раз, добавили в ведомстве.

Вечерами темнеет все раньше, Возвращение с работы, посещение тренировок, прогулки с собаками — сейчас все это все происходит в темное время суток. Пасмурная и дождливая погода только усугубляет ситуацию, отметили в Госавтоинспекции.

Пешеход в темной одежде без световозвращателей становится заметен всего за 25-30 метров, чего недостаточно для остановки даже на небольшой скорости. Со световозвращателями это расстояние увеличивается до 150-400 метров.

В Госавтоинспекции напомнили о главном правиле: «Увидеть и быть увиденным».

— Сделайте себя заметным. Это самый эффективный способ обезопасить себя. Световозвращатель — ваш главный союзник: Обязательный минимум: С обеих сторон (правая и левая) на одежде, рюкзаке, сумке. Оптимально: На движущихся частях тела — на запястьях, над щиколотками, на обуви. Это помогает водителю сразу распознать движение человека. Чем больше, тем лучше: Используйте несколько фликеров разной формы (наклейки, брелоки, браслеты, повязки).

— Переходите только по пешеходному переходу. И лучше всего — регулируемому. Но даже на «зебре» не забывайте смотреть по сторонам. Убеждайтесь в безопасности. Перед выходом на проезжую часть остановитесь, посмотрите налево, затем направо и еще раз налево. Убедитесь, что все автомобили остановились и пропускают.

— Установите зрительный контакт с водителем. Это самый надежный способ понять, что вас действительно увидели. Не начинайте движение, пока не убедитесь, что водитель вас заметил и снижает скорость.

— Переходите, а не перебегайте. Идите спокойным, уверенным шагом, но без промедления. Не меняйте траекторию резко.

— Снимите капюшон и наушники. Капюшон ограничивает боковое зрение, а музыка в наушниках не позволяет услышать приближающийся автомобиль или сигнал клаксона.

Не пользуйтесь смартфоном при переходе дороги. Это отвлекает внимание.

— Будьте предсказуемы. Не выходите на дорогу из-за препятствий (припаркованных машин, кустов, сугробов, углов зданий). Водитель может вас не увидеть.

Особенная осторожность на неосвещенных участках. На трассах, загородных дорогах и в плохо освещенных районах города правило «быть заметным» работает на 100%.

Ранее мы рассказывали, что в Карелии выросло число ДТП с участием пешеходов.