В ГАИ рассказали, как оплатить новую госпошлину за техосмотр

С 1 сентября в России появилась новая госпошлина за техосмотр. Теперь владельцы автомобилей должны платить 500 рублей за внесение данных в единую систему техосмотра (ЕАИСТО) при оформлении диагностической карты.

Реквизиты для оплаты можно получить у операторов техосмотра или в территориальном органе МВД России.

Кроме того, ввели пошлину для организаций, обучающих вождению. 15 тысяч рублей должны будут платить автошколы за получение заключения о соответствии учебной базы требованиям.

Также с 1 сентября выросли цены на другие автомобильные госуслуги. За выдачу национальных права теперь нужно платить 4 тысячи рублей вместо 2 тысяч, за международные права — 3,2 тысячи вместо 1,6 тысячи. Госномера для автомобилей подорожали с 2 до 3 тысяч рублей, свидетельство о регистрации транспортного средства — с 500 до 1,5 тысячи рублей, а паспорт транспортного средства — с 800 до 1,2 тысячи рублей. Новая пошлина за техосмотр касается не всех автовладельцев.

С 2021 года техосмотр для личных автомобилей отменили, но его по-прежнему нужно проходить при продаже машины старше четырех лет, при внесении изменений в конструкцию, а также всем коммерческим транспортным средствам.

Напомним, ранее в Минздраве рассказали, когда начнут действовать новые правила медосвидетельствования.