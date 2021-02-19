В гараже у жителя Чукотки нашли шесть килограммов золота

Житель Билибино на Чукотке подозревается в незаконной скупке природного золота, у него в гараже найдено почти 6 килограммов этого драгоценного металла.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на региональное УМВД РФ.

"По данным следствия, мужчина занимался незаконной скупкой природного золота. При обследовании гаража, принадлежащего подозреваемому, сотрудниками УФСБ был обнаружен и изъят промышленный драгоценный металл, который, согласно исследованию, содержит золото массой 5,994 килограмма и серебро массой 0,585 килограмма. По действующему курсу Центробанка России стоимость изъятого составляет более 26 миллионов 400 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Следственным отделением УФСБ России по Чукотскому автономному округу в отношении жителя Билибино возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 191 УК РФ "Совершение сделки, связанной с самовольно добытыми драгоценными металлами". Максимальная санкция по ней составляет до пяти лет лишения свободы.