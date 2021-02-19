Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Казино "накрыли" в подвале жилого дома Петрозаводска: подозревают уроженца Азии 3
Сегодня 08:05
Страшное ДТП произошло на трассе в Карелии – один человек погиб, двое госпитализированы (ФОТО) 3
Сегодня 17:03
МЧС предупреждает: в Карелию идут снегопады 5
Сегодня 14:01
В Карелии прокуратура снова предостерегает жителей Карелии от участия в акциях протеста 37
Сегодня 11:30
"Не вижу проблемы": власти Карелии просят не волноваться родителей, чьи дети в детсадах остались без ужина 11
Сегодня 12:08
В Германии заявили об искусственном происхождении коронавируса 4
19.02.2021 22:00

В гараже у жителя Чукотки нашли шесть килограммов золота

Новости. Общество
19:40, 20 Февраля 2021
фото: © Fotolia / Ded Pixto
Загрузка...

Житель Билибино на Чукотке подозревается в незаконной скупке природного золота, у него в гараже найдено почти 6 килограммов этого драгоценного металла.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на региональное УМВД РФ.

"По данным следствия, мужчина занимался незаконной скупкой природного золота. При обследовании гаража, принадлежащего подозреваемому, сотрудниками УФСБ был обнаружен и изъят промышленный драгоценный металл, который, согласно исследованию, содержит золото массой 5,994 килограмма и серебро массой 0,585 килограмма. По действующему курсу Центробанка России стоимость изъятого составляет более 26 миллионов 400 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Следственным отделением УФСБ России по Чукотскому автономному округу в отношении жителя Билибино возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 191 УК РФ "Совершение сделки, связанной с самовольно добытыми драгоценными металлами". Максимальная санкция по ней составляет до пяти лет лишения свободы.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
David.
2021-02-20 21:07:10
Ну что за лох? Ну надо серьезнее к делу относиться!
бюджет
2021-02-20 20:04:05
Руцкой же сказал: отправили 10 тн. ЗОЛОТА, по документам, а пришло ТУДА 7 тн. ЗОЛОТА по документам...... ТРИ ТОННЫ НАШЕГО БЛАГОРОДНОГО металла испарилось!!!!!!????
кир
2021-02-20 20:25:08
бюджет, не читайте до обеда советских газет.©
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.02.2021, 21:30
Матвиенко честно назвала размер своей пенсии
17.02.2021, 10:35
Миллиардер Абрамович открыл фирму в поселке Карелии
16.02.2021, 10:33
Спасатели показали страшные кадры с места смертельного ДТП в Карелии (ФОТО)
16.02.2021, 11:27
В ГИБДД Карелии рассказали, кто погиб при столкновении с лесовозом в Медвежьегорском районе
16.02.2021, 13:48
Погибшая в ДТП в Карелии семья ехала с детьми на горнолыжную базу
13.02.2021, 15:52
Пожар уничтожил туристическую базу отдыха в Карелии

Аналитика

18.02.2021 15:25
Политкухня
Как изменить Конституцию за полчаса 10
Под прикрытием упразднения Конституционного суда Карелии республиканский парламент одобрил пакет поправок в Основной закон, касающихся государственного устройства и местного самоуправления региона.
Развод по правилам 6
18.02.2021 11:56
Ирина Мирошник: "В 2020 году мы выполнили все планы по ремонту дорог" 16
18.02.2021 10:40
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
16.02.2021 15:30
Прибывшие из Петербурга троллейбусы вышли на улицы Петрозаводска 5
16.02.2021 15:00
Вся аналитика

Чтиво

16.02.2021 14:35
Без политики
"Фрау клиник": защити себя от рака шейки матки!
Рак шейки матки занимает одно из лидирующих мест среди онкозаболеваний, возникающих у представительниц прекрасного пола.
Кому в Карелии захотелось погреться на угле? 8
16.02.2021 14:30
"Во поле березка стояла" 1
12.02.2021 11:08
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»