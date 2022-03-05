В гаражном кооперативе Карелии нашли гранату

Сотрудники подразделения разминирования и взрывных работ выезжали в гаражный кооператив, где была обнаружена опасная находка.
Пятого марта в Суоярви на территории гаражного кооператива были найдены боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Об этом информирует Карельская республиканская поисково-спасательная служба.
На вызов выезжали сотрудники подразделения разминирования и взрывных работ. Собщается, что была обнаружена граната Ф-1.
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