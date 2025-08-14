В гаражном кооперативе в Ленинградской области нашли тела трех мужчин

Названа предположительная причина их смерти.
Трагедия произошла в Сосновом Бору на Копорском шоссе. Подробности сообщила «Фонтанка» со ссылкой на «Агентство журналистских расследований»,
Полиция приехала по вызову о теле в бесхозном гараже, но обнаружила еще двух погибших. Все трое — местные жители в возрасте 38, 45 и 53 лет с одной улицы Мира.
По предварительным данным, мужчины выпивали. На месте нашли стаканы и четыре канистры, в одной из которых оставалась неизвестная жидкость.
Следователи предполагают, что мужчины могли отравиться суррогатным алкоголем, найденным в мусорном контейнере у гаражей.
Напомним, в начале августа в Сочи арестовали двух женщин за продажу домашней чачи, от которой погибли более десяти человек.