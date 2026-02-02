В «Газпроме» объяснили причину перебоев с газом в домах Петрозаводска

В «Газпром газораспределение Петрозаводск» объяснили зимние перебои с газоснабжением в частных домах характерным процессом в новых сетях.
После Нового года резко выросло количество обращений из-за падения давления. Проблема характерна для более 100 км сетей, построенных в прошлом году.
Всё дело в том, что в только что введённых в эксплуатацию трубах при колебаниях температуры образуется кристалло-гидратная взвесь («шуга»), сообщает Минстрой Карелии.
Для устранения проблемы работают усиленные аварийные бригады, которые уже восстановили газоснабжение более чем в 700 домах.
— Эта проблема проходит при увеличении количества потребителей и расхода газа примерно в течение года после начала эксплуатации, — объяснили в «Газпроме».
При падении давления жителям необходимо звонить в аварийно-диспетчерскую службу по телефону 55-55-04.
Ранее в Карелии продлили господдержку для газификации частных домов.