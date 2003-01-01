В Германии взорвали две башни самой мощной атомной электростанции

Атомная электростанция «Гундремминген» — крупнейший объект атомной энергетики Германии, расположенный в баварской коммуне Гундремминген. Станция включает три энергоблока: первый мощностью 250 МВт (тип BWR-1) и два однотипных реактора BWR-72, аналогичных использовавшимся на АЭС «Фукусима». Первый энергоблок был построен в 1962–1967 годах, а второй и третий введены в эксплуатацию в 1984 и 1985 годах соответственно. Суммарная мощность станции составляет 1344 МВт.

Изначально планировалось остановить все АЭС к 2022 году, однако в связи с энергетическим кризисом и отказом от российского газа эксплуатацию последних трех станций («Изар-2», «Неккарвестхайм-2» и «Эмсланд») продлили до середины апреля 2023 года.

Демонтаж АЭС ведется с момента ее окончательного закрытия в конце 2021 года. Это событие является частью программы полного отказа Германии от атомной энергетики, решение о котором было принято правительством Ангелы Меркель после аварии на японской АЭС «Фукусима-1» в 2011 году.

Железобетонные сооружения высотой 160 метров и общим весом 56 тысяч тонн были взорваны 25 октября ровно в 12:00 по местному времени (13:00 мск). Агентство отмечает, что за «зрелищным разрушением символа века атома» наблюдали тысячи человек.

Две охладительные башни (градирни) закрытой в 2021 году атомной электростанции «Гундремминген» в Баварии были планово снесены в субботу.

Предприятие в Карелии вывозило древесину с района, где объявлен карантин по усачам

Невролог позже, гинеколог раньше: в России изменили график медосмотров для детей

Карельские синоптики рассказали, какой будет погода в конце октября и начале ноября

В Госдуме предложили штрафовать за вождение без ОСАГО только раз в сутки

Посёлок и территория на севере Карелии вошли в топ-10 новых направлений для осеннего туризма

«Нескучное место» для подростков с особенностями в развитии появилось в Петрозаводске

Дожди, ветер и до +8°С: прогноз погоды в Карелии на 28 октября

Курьеры в Москве за сутки зарабатывают около 20,5 тысяч рублей

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.