В Германии взорвали две башни самой мощной атомной электростанции

Две охладительные башни (градирни) закрытой в 2021 году атомной электростанции «Гундремминген» в Баварии были планово снесены в субботу.
Железобетонные сооружения высотой 160 метров и общим весом 56 тысяч тонн были взорваны 25 октября ровно в 12:00 по местному времени (13:00 мск). Агентство отмечает, что за «зрелищным разрушением символа века атома» наблюдали тысячи человек.
Демонтаж АЭС ведется с момента ее окончательного закрытия в конце 2021 года. Это событие является частью программы полного отказа Германии от атомной энергетики, решение о котором было принято правительством Ангелы Меркель после аварии на японской АЭС «Фукусима-1» в 2011 году.
Изначально планировалось остановить все АЭС к 2022 году, однако в связи с энергетическим кризисом и отказом от российского газа эксплуатацию последних трех станций («Изар-2», «Неккарвестхайм-2» и «Эмсланд») продлили до середины апреля 2023 года.
Атомная электростанция «Гундремминген» — крупнейший объект атомной энергетики Германии, расположенный в баварской коммуне Гундремминген. Станция включает три энергоблока: первый мощностью 250 МВт (тип BWR-1) и два однотипных реактора BWR-72, аналогичных использовавшимся на АЭС «Фукусима». Первый энергоблок был построен в 1962–1967 годах, а второй и третий введены в эксплуатацию в 1984 и 1985 годах соответственно. Суммарная мощность станции составляет 1344 МВт.
