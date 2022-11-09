В ГИБДД Карелии назвали число водителей, отказавшихся от медосвидетельствования

В Госавтоинспекции республики привели статистику по случаям отказа водителей от медицинского освидетельствования.

С начала 2022 года на дорогах Карелии без малого 370 водителей с признаками опьянения отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Такую статистику приводят в ГИБДД республики.

Так, в Олонецком районе автоинспекторы отстранили от управления автомобилем ВАЗ водителя с признаками опьянения. Автоинспекторы на месте провели освидетельствование водителя с помощью алкотестера, прибор зафиксировал 0,46 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Однако водитель не согласился с результатами алкотестера. Пройти медицинское освидетельствование он тоже отказался. В результате на нарушителя был составлен протокол. Теперь ему грозит штраф — до 30 тысяч рублей — а также лишение прав до 2 лет.