В ГИБДД Карелии рассказали подробности аварии, где автомобиль попал под поезд

В Суоярви на железнодорожном переезде произошло ДТП с пострадавшими, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую пятницу, 25 февраля, в 15.36 в Суоярви на железнодорожном переезде в районе переулка Ржевский произошло столкновение автомобиля с тепловозом.

По предварительной информации, 57-летний водитель автомобиля «ВАЗ-11193» выехал на запрещающий сигнал светофора на железнодорожный переезд, где произошло столкновение с тепловозом.

С полученными травмами водитель ВАЗа госпитализирован. По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.

Ранее сообщалось, что машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным - столкновения избежать не удалось.