В ГИБДД Карелии рассказали подробности аварии на окраине Петрозаводска

Столкновение двух автомобилей в микрорайоне Сулажгора закончилось для одного из водителей в больнице.

В Петрозаводске 21 октября в 18.07 на пересечении улицы Сулажгорская и проезда Яковинский произошло столкновение между автомобилями Renault Koleos и Land Rover. Фотографии последствий аварии были выложены в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, в результате ДТП автомобили получили механические повреждения. В аварии пострадала 41-летняя женщина-водитель, которая позднее самостоятельно обратилась в ТП БСМП, где ей назначили амбулаторное лечение.

По факту аварии проводится проверка, обстоятельства ДТП устанавливаются.