В ГИБДД Карелии рассказали подробности ДТП с шестью пострадавшими

В Прионежском районе столкнулись два автомобиля, шесть человек получили травмы, среди пострадавших двое детей, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую среду 1 августа в 10.30 на 11 км автодороги Деревянное – Деревянка в Прионежском районе произошла дорожная авария, в которой пострадали шесть человек.

Водитель, управляя автомобилем Fiat Doblo, в результате небезопасного маневра выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с встречным автомобилем Volkswagen Polo.

В происшествии пострадали шесть человек: 40-летний водитель Volkswagen и его 17-летний пассажир; 72-летний водитель Fiat (госпитализирован) и пассажиры – 44-летняя женщина, 10 и 11-летние мальчики.

В момент ДТП дети располагались на заднем сидении автомобиля и были пристегнуты ремнями безопасности.

Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь, в госпитализации никто, кроме водителя Fiat, не нуждался.