В ГИБДД Карелии рассказали подробности ДТП, в котором скутерист заехал под самосвал (ФОТО)

Юный скутерист пострадал в аварии на улице Боровой 8 июня, сообщили в ГИБДД Карелии.

Напомним, в 17.23 18-летний скутерист выехал на проезжую часть с прилегающей территории и заехал под переднее колесо прицепа-трала.



© ГИБДД Карелии

По информации ГИБДД Карелии, у водителя скутера Honda не было прав. При выезде с прилегающей территории он не предоставил преимущества в движении и столкнулся с КАМАЗОМ.



© ГИБДД Карелии

Юный скутерист с полученными травмами был доставлен в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи.

Юноше грозит административный штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.