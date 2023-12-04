В ГИБДД Карелии рассказали подробности массовой аварии со смертельным исходом на трассе «Кола»

ДТП с участием 5 автомобилей произошло в Кондопожском районе республики.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, массовая авария произошла 4 декабря в 11.25 на трассе «Кола» в Кондопожском районе Карелии, недалеко от поворота на дачный кооператив Лучевое-2.

Как было установлено, 35-летний водитель Toyota Hilux с прицепом, двигаясь в сторону Мурманска, начал совершать обгон и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Chevrolet Niva.

После удара прицеп оторвался от машины и столкнулся с еще тремя автомобилями, двигавшимися за Chevrolet.

В ДТП пострадал 60-летний водитель Chevrolet, он был госпитализирован, 83-летняя пассажир той же машины погибла. По факту ДТП возбуждено уголовное дело, идет следствие.

Напомним, ранее к проверке обстоятельств массовой аварии с участием 5 автомобилей, произошедшей на 457 километре трассы «Кола», подключилась прокуратура Карелии.