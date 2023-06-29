В ГИБДД Карелии рассказали подробности смертельного ДТП со сгоревшей машиной

Вечером 29 июня на севере Карелии погиб водитель «Нивы», сообщили «Столице на Онего» в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным республиканской дорожной полиции, 29 июня, около 21.00, на 146 километре федеральной трассы на Костомукшу ВАЗ-2121 вылетел в кювет.



Машина опрокинулась и загорелась. Водитель погиб на месте, до приезда скорой помощи.



Напомним, по информации министра здравоохранения Карелии Михаил Охлопков сообщал, что погиб мужчина 1961 года рождения.