В ГИБДД Карелии рассказали подробности жесткого столкновения двух тягачей и легковушки

Изувеченные фуры перегородили часть трассы после жесткого ДТП в Карелии.

Как «Столице на Онего» сообщили в Госавтоинспекции республики, 14 декабря, в 16.05, на трассе «Кола» в Олонецком районе произошла дорожная авария.



По предварительным данным, 55-летний водитель Mercedes-Benz врезался в автопоезд Volvo. После удара легковушку отбросило на встречную полосу, где Mercedes столкнулся с проезжавшей фурой американской фирмы International.



В результате дорожной аварии водителя немецкой иномарки госпитализировали в Олонецкую ДРБ.



Напомним, ранее пожарные сообщили о том, что ДТП случилось на 315 километре федеральной автодороги.