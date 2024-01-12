В ГИБДД Карелии рассказали подробности жесткого столкновения на «Коле» самосвала и микроавтобуса

Днем 15 января в Беломорском районе не поделили дорогу грузовик Volvo и микроавтобус Volkswagen.

Как «Столице на Онего» рассказали в Госавтоинспекции Карелии, 15 числа, примерно в полдень, на федеральной автодороге «Кола» в Беломорском районе республики столкнулись самосвал Volvo и микроавтобус Volkswagen.



В дорожной аварии пострадал водитель немецкого автомобиля, его отвезли в Кемскую ЦРБ.







