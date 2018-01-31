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Новости. Общество
16:59, 31 Января 2018

В ГИБДД Карелии рассказали, придется ли сдавать экзамен при замене прав

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На пресс-конференции начальник МРЭО ГИБДД МВД Карелии Алена Пузик сообщила об увеличении потока граждан, желающих поменять водительское удостоверения раньше срока.

Сегодня в ГИБДД Карелии состоялась пресс-конференция, на которой начальник республиканского регистрационно-экзаменационного отдела Госавтоинспекции пожаловалась на огромное количество водителей, которые где-то услышали, что при замене водительских прав им придется снова сдавать экзамен, и побежали менять права раньше времени.

"Сегодня увеличился поток граждан для обмена водительского удостоверения из-за сообщения, что якобы придется пересдавать экзамен при окончании срока действия прав, - сказала Алена Пузик, - к нам приходят пожилые люди и говорят, что они не смогут сдать экзамен, и вот у них права заканчиваются через 2 года. Все сейчас бегут менять права, якобы примут законопроект".

В связи со сложившейся ситуацией начальник МРЭО Алена Пузик сообщила, что буквально в субботу 27 января руководство ГИБДД Карелии участвовало в видеоконференции с Москвой, где стало понятно, что нигде данный законопроект не рассматривается.

"Тот ажиотаж, который сегодня возник, искусственный, - заверила Пузик, - никто вас не обяжет пересдавать на права. Водительское удостоверение вам дают один раз. Вы сдаете экзамены - получаете водительское удостоверение на 10 лет, после истечения срока приносите медицинскую справку, и вам заменят права".

Напомним, предложение сдавать экзамен при переоформлении водительского удостоверения содержится в резолюции III Конгресса автошкол, направленной в ГИБДД.

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