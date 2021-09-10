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В ГИБДД назвали два района Карелии, где дикие животные чаще всего выходят на дорогу

Новости. Общество
17:02, 15 Сентября 2021
фото: © Максим Новиков / ТАСС

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С начала года в Карелии зарегистрировано 35 ДТП, связанных с наездами транспортных средств на диких животных, в одном происшествии пострадал человек, сообщил в ГИБДД Карелии.

Госавтоинспекция Карелии информирует, что дикие животные были замечены на региональных и федеральных автодорогах во многих районах республики. Так, зафиксированы выходы животных на проезжую часть в Лахденпохском районе, там произошло 7 наездов, в Кондопожском районе — 5 наездов.

С начала года в Карелии зарегистрировано 35 ДТП, связанных с наездами транспортных средств на диких животных. В одном происшествии травмирован человек.

Большинство аварий зарегистрировано в темное время суток, с 21.00 до 2.00 (19 наездов).

В темноте животные не видны водителям и при попадании на них света фар автомобилисты не всегда могут снизить скорость вплоть до остановки, избежав тем самым наезда.

Также зарегистрированы случаи, когда водители, пытаясь уйти от наезда на животное, выезжали на полосу встречного движения с последующим столкновением с другим транспортным средством, допускали съезд с дороги, наезжали на дорожные знаки.

Госавтоинспекция Карелии призывает водителей быть предельно внимательными при движении по загородным автодорогам, особую осторожность соблюдать в зоне действия дорожного знака «Дикие животные».

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