В ГИБДД назвали причины лобового столкновения грузовиков на трассе в Карелии

Большегруз вылетел в кювет после аварии в Олонецком районе.

В Госавтоинспекции Карелии прокомментировали аварию на трассе «Кола», где в лобовом столкновении сошлись два большегруза.

По данным ГИБДД, авария произошла в 22.20 на 342 километре трассы в Олонецком районе. По предварительной информации, водитель Volvo допустил занос прицепа на встречную полосу, где он столкнулся с грузовым фургоном ПромАвто.

Фургон в результате аварии вылетел в кювет, его 34-летний водитель был травмирован. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Напомним, ранее о жесткой аварии на трассе «Кола» рассказали спасатели.