В ГИБДД назвали причины лобового столкновения грузовиков на трассе в Карелии

Большегруз вылетел в кювет после аварии в Олонецком районе.
В Госавтоинспекции Карелии прокомментировали аварию на трассе «Кола», где в лобовом столкновении сошлись два большегруза.
По данным ГИБДД, авария произошла в 22.20 на 342 километре трассы в Олонецком районе. По предварительной информации, водитель Volvo допустил занос прицепа на встречную полосу, где он столкнулся с грузовым фургоном ПромАвто.
Фургон в результате аварии вылетел в кювет, его 34-летний водитель был травмирован. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Напомним, ранее о жесткой аварии на трассе «Кола» рассказали спасатели.
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