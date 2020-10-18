В ГИБДД назвали 15 самых аварийных улиц Петрозаводска

В этом году число ДТП в Петрозаводске сократилось, сообщили в ГИБДД города.

С января по сентябрь сотрудники ГИБДД в Петрозаводске зафиксировали 156 дорожно-транспортных происшествий, это на 18,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. За это время также сократилось число пострадавших в ДТП (172 человека, падение на 28,9%).

При этом отмечается рост числа погибших в дорожных авариях: если за девять месяцев прошлого года жертвами ДТП в Петрозаводске стали 3 человека, то в январе – сентябре 2020-го – 8 человек.

Самым аварийным месяцем стал сентябрь, среди аварийных улиц выделяются:

- Лесной проспект и Лососинское шоссе - по 14 ДТП;

- проспект Ленина - 12 ДТП;

- Шуйское шоссе - 8;

- улица Чапаева - 7;

- Комсомольский и Первомайский проспекты - по 6;

- улицы Гоголя и Кирова - по 5;

- проспекты Александра Невского и Карельский, улицы Герцена, Ровио и Луначарского, Пряжинское шоссе - по 4 ДТП.

На нерегулируемых пешеходных переходах случилось 17 ДТП - на 37% ниже по сравнению с девятью месяцами прошлого года.

На регулируемых произошло 7 автонаездов, что 16,7% больше, чем в прошлом году.

Вне пешеходных переходов произошло 29 автонаездов, это на 29,3% ниже показателей прошлого года (3 из них – с летальным исходом).