В ГИБДД Петрозаводска рассказали, чьи автомобили отправят на штрафстоянку

Автомобили, нарушающие правила стоянки, эвакуируются, обратили внимание в городской Госавтоинспекции.

В ГИБДД Петрозаводска напомнили, что стоянка транспортного средства далее первого ряда от края проезжей части влечет за собой штраф в размере полутора тысяч рублей и эвакуацию автомобиля на штрафстоянку.

Сотрудники Госавтоиснпекции в одном из спальных районов петрозаводска эвакуировали автомобили, водители которых нарушили это правило.

Ранее автоинспекторы за выходные отстранили от управления авто 13 нарушителей в Петрозаводске.