В ГИБДД Петрозаводска рассказали, чьи автомобили отправят на штрафстоянку

Автомобили, нарушающие правила стоянки, эвакуируются, обратили внимание в городской Госавтоинспекции.
В ГИБДД Петрозаводска напомнили, что стоянка транспортного средства далее первого ряда от края проезжей части влечет за собой штраф в размере полутора тысяч рублей и эвакуацию автомобиля на штрафстоянку.
Сотрудники Госавтоиснпекции в одном из спальных районов петрозаводска эвакуировали автомобили, водители которых нарушили это правило.
Ранее автоинспекторы за выходные отстранили от управления авто 13 нарушителей в Петрозаводске.
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