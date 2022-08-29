В ГИБДД Петрозаводска рассказали о пострадавших в жесткой аварии на Ключевой

Сегодня утром в микрорайоне Ключевая при столкновении двух автомобилей пострадал один человек, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Сегодня, 9 сентября, в 8.04 на пересечении улиц Ключевая и Репникова 28-летняя водитель автомобиля Mitsubishi не предоставила преимущество в движении и совершила столкновение с автомобилем «ВАЗ-2106», двигавшимся по главной дороге.

В результате аварии 30-летний водитель ВАЗа получил травмы, ему назначено амбулаторное лечение.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее сообщалось, что жесткое столкновение двух автомобилей на Ключевой попало в объектив камеры наружного наблюдения компании «Ситилинк».