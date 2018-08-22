В ГИБДД Петрозаводска рассказали о родителях, которые неправильно перевозят детей

В Петрозаводске продолжаются рейды ГИБДД, во время которых инспектора проверяют, правильно ли родители перевозят детей в автомобилях.

Мероприятия проводятся у образовательных организаций, торговых центров, детских поликлиник, сообщили в Госавтоинспекции.

Так, в ходе рейда у детской поликлиники №1 инспекторы пресекли два нарушения правил перевозки детей. Нарушители привлечены к административной ответственности, им грозит штраф 3 тысячи рублей.

"В первом случае пятилетний ребенок перевозился на заднем сиденье автомобиля без детского удерживающего устройства, был пристегнут ремнем безопасности", - рассказали в ведомстве.

Во втором случае в автомобиле такси пятимесячный малыш находился в слинге, на руках у мамы, женщина была пристегнута ремнем безопасности вместе с ребенком.

"Сотрудники Госавтоинспекции разъяснили молодой маме, что подобная перевозка не только не обеспечивает безопасность ребенка, но и может быть опасна для здоровья малыша", - отметили в ГИБДД.