В ГИБДД Петрозаводска рассказали подробности аварии с троллейбусом

ДТП произошло 27 января в центре города.

В Госавтоинспекции Петрозаводска рассказали подробности аварии на перекрёстке проспекта Ленина и улицы Куйбышева, где 27 января а 15.37 троллейбус под управлением 33 – летней женщины - водителя врезался в легковушку.

Троллейбуса ЛИАЗ-5280 наехал на стоящий автомобиль Skoda Rapid серого цвета, который от удара отбросило на стоящий автомобиль Skoda Rapid красного цвета. Затем первый автомобиль задел ещё и Nissan Teanа.

В результате ДТП 38- летняя пассажир Skoda Rapid серого цвета получила травмы, было назначено амбулаторное лечение. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Напоминаем, полиция расследует обстоятельства аварии, в которой троллейбус протаранил легковушки в центре Петрозаводска.