В ГИБДД Петрозаводска рассказали подробности аварии с троллейбусом

ДТП произошло 27 января в центре города.
В Госавтоинспекции Петрозаводска рассказали подробности аварии на перекрёстке проспекта Ленина и улицы Куйбышева, где 27 января а 15.37 троллейбус под управлением 33 – летней женщины - водителя врезался в легковушку.
Троллейбуса ЛИАЗ-5280 наехал на стоящий автомобиль Skoda Rapid серого цвета, который от удара отбросило на стоящий автомобиль Skoda Rapid красного цвета. Затем первый автомобиль задел ещё и Nissan Teanа.
В результате ДТП 38- летняя пассажир Skoda Rapid серого цвета получила травмы, было назначено амбулаторное лечение. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Напоминаем, полиция расследует обстоятельства аварии, в которой троллейбус протаранил легковушки в центре Петрозаводска.
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