В ГИБДД Петрозаводска рассказали подробности ДТП со сбитым пешеходом на Ключевском шоссе

Утром 1 декабря водитель внедорожника Ford сбил пенсионерку на «зебре».

По предварительным данным Госавтоинспекции столицы Карелии, 1 декабря, около 07.40, на нерегулируемом пешеходном переходе на Ключевском шоссе, у дома №17, произошло ДТП.



Водитель 1958 года рождения на автомобиле Ford EcoSport сбил женщину. Пешеход 1962 года рождения получила травмы, рассказали нам в пресс-службе петрозаводской ГИБДД.



Последствия дорожной аварии зафиксировал видеорегистратор одного из горожан.