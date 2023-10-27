В ГИБДД рассказали, что случилось с людьми, находившимися в рухнувшей с моста машине в Петрозаводске

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фото: "ДТП Петрозаводска и Карелии"

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В Госавтоинспекции Петрозаводска рассказали подробности ДТП на Лесном проспекте.

В Госавтоинспекции столицы республики рассказали «МК в Карелии» подробности аварии с автомобилем, рухнувшим с моста в Неглинку.

ДТП произошло около 7.00 утра недалеко от ТЦ «Лотос-Плаза». Автомобиль ВАЗ-21014, за рулем которого находился мужчина 1966 года рождения, вылетел с дороги и, пробив ограждение, свалился с моста в реку Неглинка, упав в воду на крышу.

Помимо водителя, в машине находился пассажир 2002 года рождения. Водитель не пострадал, медицинскую помощь пассажиру оказали на месте.

Напомним, ДТП произошло сегодня, 29 октября, на Лесном проспекте в Петрозаводске.

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